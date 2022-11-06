سقوط طائرة ركاب محلية في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا

دار السلام 06 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت السلطات في تنزانيا سقوط طائرة ركاب محلية في بحيرة فيكتوريا اليوم الأحد، أثناء محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا بتنزانيا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتبع الطائرة التي كان على متنها 49 راكبًا ، لشركة “بريسيجن إير” التنزانية ، وكانت متجهة في رحلة من دار السلام إلى بوكوبا في تنزانيا.

ولم تعلن السلطات التنزانية عن وقوع أي ضحايا جراء الحادث، حتى الساعة (8:30 بتوقيت غرينيتش) من صباح اليوم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، محاولة السلطات المحلية إنقاذ الركاب من الغرق. (وال _ دار السلام)

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