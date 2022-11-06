الأمم المتحدة: فاغنر انتهكت القانون الدولي من خلال زرع الألغام في مناطق مدنية عدة في ليبيا

لندن 06 نوفمبر 2022 ( وال )- كشفت الأمم المتحدة، أن فاغنر انتهكت القانون الدولي من خلال زرع الألغام في مناطق مدنية عدة في ليبيا دعما لخليفة حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس ، مؤكدة وجود نحو 2000 مرتزق من الشركة الروسية في ليبيا .

وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أن فاغنر اتخذت دورًا علنيًا متزايدًا في السياسة الخارجية لروسيا والهجوم على أوكرانيا ، فيما تورطت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وسوريا وإفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت أن فاغنر انتهكت القانون الدولي من خلال زرع الألغام في مناطق مدنية عدة في ليبيا دعما لحفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس ، مؤكدة وجود نحو 2000 مرتزق من الشركة الروسية في ليبيا.