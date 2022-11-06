الطقس : تقلبات جوية تتاثر بها مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة.

طرابلس 6 نوفمبر 2022 ( وال ) – الأحوال الجوية المتوقعة على البلاد خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الاحد وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للإرصاد الجوية .

ملخص عام: تبقى مناطق شمال ليبيا تتأثر بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

* راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة وتنقشع السحب من يوم الثلاثاء على معظم المناطق. والرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها من مساء يوم الغد. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24)درجة مئوية .

* الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

تتكاثر السحب علي أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة علي المناطق الساحلية والجبل الأخضر. والرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة خاصة علي المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 25)مْ ولا تتجاوز (20) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

* الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء: صافية إلى قليلة السحب. والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27) درجة مئوية .

* الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29)درجة مئوية .

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