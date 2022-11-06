ليبيا نيوز

انقاذ بعض ركاب الطائرة التنزانية التي تحطمت في بحيرة فكتوريا صباح اليوم .

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

دار السلام 7 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ قال مسئول محلي من بلدة “بوكوبا” التنزانية لشبكة “بي بي سي” البريطانية إن طائرة “بريسيجن إير” أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا ، التي تحطمت صباح اليوم الأحد ،في بحيرة فيكتوريا ،أثناء محاولتها الهبوط في بلدة بوكوبا الواقعة على البحيرة كانت تقل 43 شخصا ، تم إنقاذ 26 منهم حيث تم نقلهم إلى المستشفى .

وكانت الطائرة “المنكوبة في طريقها من مدينة دار السلام ، أكبر مدن تنزانيا ، إلى بلدة “بوكوبا” عبر مدينة “موانزا” عندما قيل إنها واجهت عاصفة وأمطارا غزيرة ، وفقد طاقمها السيطرة عليها.

…(وال)…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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