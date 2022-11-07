ادارة انفاذ القانون تسترجع ارضا منهوبة وتعيدها لمالكها الاصلي.

طرابلس 6 نوفمبر 2022 م (وال)- قامت ادارة انفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الامنية اليوم الاحد باسترجاع أرض منهوبة وإعادتها لأحدى المواطنات بمنطقة سيدي السايح بعد أن تم طردها منها عام 2015م والهيمنة عليها من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وذكرت إدارة إنفاذ القانون على صفحتها الرسمية أن الادارة قامت بازالة الأسلاك الشائكة التي كانت على الأرض واسترجاعها واعادتها لمالكها الشرعي بناء على تعليمات النائب العام بالخصوص.

وأضافت أن هذا الاجراء جاء بعد ورود كتاب من مكتب النائب العام متضمنا شكوى المواطنة وتكليف ادارة انفاذ القانون بمهمة اخلائها وارجاعها لمالكها.