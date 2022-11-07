التجمع الفرنسي اليميني المتطرف يعين جوردان بارديلا بديلا لـ "مارين لوبان"

باريس 7 نوفمبلا 2022 م (وال) ـــــ أكد “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا تعيين “جوردان بارديلا” البالغ من العمر 27 عامًا كزعيم بديل لــ “مارين لوبان” التي استقالت العام الماضي من منصبها كقائدة للحزب ، الذي ترأسته منذ أن خلفت والدها جان ماري لوبان في عام 2011 ، (ليصبح بذلك أول زعيم لهذا الحزب من خارج أسرة لوبان منذ تأسيسه في العام 1972 ، فيما تأتي هذه الخلافة وسط ارتفاع في الأحداث العنصرية التي تشهدها البلاد) على حد تعبير قناة فرنسا 24 .

وقد نشأ “بارديلا” في أسرة فقيرة من أصل إيطالي في ضواحي باريس ، وانضم إلى اليمين المتطرف عندما كان مراهقًا ، وسرعان ما صعد إلى قمة الحزب ، وأصبح رئيسًا بالوكالة العام الماضي .

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