تدريبات جوية أمريكية يابانية فوق بحر الصين الشرقي.

طوكيو 6 نوفمبر 2022 (وال ) -أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الاحد أن القوات الجوية اليابانية والأمريكية أجرت تدريبات مشتركة فوق بحر الصين الشرقي.

وذكرت الوزارة أن تدريبات تكتيكية أجريت فوق المياه شمال غربي جزيرة كيوشو الواقعة جنوبي اليابان.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات التي جرت أظهرت جاهزية قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي على مواجهة الوضع الأمني في المنطقة ..

وكانت تدريبات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اختتمت أمس بعد أن انضمت اثنتان من قذائف القنابل الاستراتيجية الأمريكية إليها في اليوم الأخير من هذه التدريبات.