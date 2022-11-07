مستشار الأمن الوطني يتفقد مقر مجلس النواب في بنغازي للاطلاع على سير أعمال الصيانة.

طرابلس 06 نوفمبر 2022م ( وال ) – قام مستشار الأمن الوطني ” إبراهيم بوشناف ” اليوم الأحد بزيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي للإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال الصيانة حيث استقبله رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله الفضيل “.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فقد قام ” بوشناف ” و ” الفضيل ” بجولة داخل اروقة مقر مجلس النواب، حيت أطلعا على ما تم إنجازه من أعمال صيانة لمرافق مبنى الدعوة الإسلامية لتنعقد فيه جلسات مجلس النواب بالمقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي.

وأشاد مستشار الأمن الوطني بما قام به ديوان مجلس النواب من عمل جبار لعودة الحياة للمقر بعد الدمار الذي تعرض له خلال الحرب التي تعرضت لها المدينة السنوات الماضية.

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