جامعة سبها توقع اتفاقية علمية مع الهيئة الليبية للبحث العلمي .

سبها 7 نوفمبر 2022 (وال)- وقعت جامعة سبها و الهيئة الليبية للبحث العلمي الاحد اتفاقية علمية في اطار التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث والدراسات .

ووقع الاتفاقية عن جامعة سبها رئيسها الدكتور ” مسعود الرقيق ” فيما وقعها عن الهيئة مديرها العام الاستاذ الدكتور ” فيصل عبدالعظيم العبدلي ” .

وتضمنت الاتفاقية التى حضر التوفيع عليها وكيل الشؤون العلمية الدكتور” محمد ارحيم عمر ” ومدير ادارة العلاقات الثقافية والتعاون الدولى إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة في المجالين الأكاديمي والتطبيقي، وخلق نموذج عمل متميز للتعاون العلمي بين الجانبين في الجوانب العلمية والبحثية، على أساس المساواة والمنافع المتبادلة من أجل تعاون فعال؛ للرفع من مستوى التحصيل العلمي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

( وال سبها )