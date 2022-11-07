الدولار يرتفع مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لمكافحة كورونا.

سنغافورة 07 نوفمبر 2022 ( وال ) – صعد الدولار اليوم، الاثنين بعد تأكيد الصين بالتزامها بقيودها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الدولار بنسبة 0.9 أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة،

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين حيث انخفض كلاهما بنسبة واحد بالمئة تقريبا.

ونخفض الجنيه الإسترليني 0.42 بالمئة إلى 1.1324 دولار، وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 0.9930 دولار، ليتراجع عن صعوده بنسبة 2 بالمئة تقريبًا يوم الجمعة.

وارتفع الدولار أيضا أمام الين الياباني بنسبة 0.26 بالمئة إلى 147.05.

واستقر الدولار الأمريكي عند 111.09 أمام سلة من العملات.

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