النيابة العامة تتصدى لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني .

طرابلس 07 نوفمبر 2022 ( وال ) – أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تصدت لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني ، لانخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية ، ومؤسسة لهذا الغرض .

وذكر المكتب أن التحقيق أفضى إلى واقعة الاستيلاء على أربعة ملايين واثنين وخمسين ألفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً ، وإثبات انصراف إرادة الموظفة ، ومن أسهم معها في الاستيلاء على المبلغ المالي ، فتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به ، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها .