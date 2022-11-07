ليبيا نيوز

النيابة العامة تتصدى لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 07 نوفمبر 2022 ( وال ) – أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تصدت لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني ، لانخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية ، ومؤسسة لهذا الغرض .

     وذكر المكتب أن التحقيق أفضى إلى واقعة الاستيلاء على أربعة ملايين واثنين وخمسين ألفاً ومائة واثنين وخمسين ديناراً ، وإثبات انصراف إرادة الموظفة ، ومن أسهم معها في الاستيلاء على المبلغ المالي ، فتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به ، حتى تأتَّى لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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