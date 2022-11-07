إنطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران بالعاصمة طرابلس .

طرابلس 7 نوفمبر 2022 م ( وال ) – انطلقت بقاعة الاجتماعات بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، فعاليات «ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران الذي يستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وتنظمه شركة «هرمز لخدمات السياحة وتنظيم المعارض» بإشراف ودعم كل من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات.

وقد حضر افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي “خالد سويسي” وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران وممثلي شركات الجهات العامة والخاصة

وبحسب منشور صادر عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المعرض ستشارك في أكثر من 20 شركة أجنبية من الدنمارك وأميركا وجنوب أفريقيا وشركة مشتركة ليبية مالطية وشركة جزائرية».

وأوضحت الوزارة أن البرنامج لعام لأولى أيام الفعاليات يتضمن للقاء العديد من الأوراق العلمية تمحورت حول (تأمين الطيران – التشريع في قطاع الطيران والمنظمة الدولية للطيران ICAO – صيانة الطائرات – الاستثمار في قطاع الطيران – الاتحاد الأوروبي وسبل رفع الحظر عن الطيران الليبي – إدارة الأزمات في صناعة الطيران.

وعلى هامش هذه الفعاليات قام وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بجولة داخل أجنحة معرض ليبيا الدولي استمع خلالها على ما تحتويه تلك الأجنحة من معروضات .