صدور العدد 94 مجلة الجديد اللندنية

لندن 07 نوفمبر 2022 (وال) _ صدر حديثا العدد 94 نوفمبر 2022م من مجلة الجديد الصادرة في لندن تحت عنوان (استبداد الصورة) سؤال اللغة ومغامرة الفكر والأدب والفن.

في هذا العدد مقالات فكرية وأدبية ونقدية وفنية، ومراجعات كتب ورسائل ثقافية. ويضم العدد ثلاثة ملفات الأول فكري والثاني قصصي والثالث شعري.

في مقالات العدد: “حين تصير اللغة حجابا” لأحمد برقاوي، “من الذي يظهر في المرآة؟” سامي البدري، “تيه المثقف العربي” صالح لبريني، “الرواية السودانية والترجمة” ناصر السيد النور، “العجائبي في الليالي العربية” صالح الصحن، “على ناصية الشعر – مقتطفات من سيرة غير شخصية” فاروق يوسف، “النازي المحترم” محمد كراي العويشاوي، “قتل الحنين إلى الماضي – نوستالجيا المخرج الإيطالي ماريو مارتو” علي المسعود، “الجامعات العربية والبحث العلمي” فادي محمد الدحدوح، “الرومانسي والكلاسيكي: تجديد الدراما من خلال الفكر الروائي” ضحى عبدالرؤوف المل، “وحوش تشكك في إنسانيتنا: منحوتات باتريشيا بيتشينيني” أمير الشّلي، “ذئب المنفى الجريح” مفيد نجم.

وفي باب السجال: “الذهنية والذهني واللغوي: في تجديد اللغة وانعكاسه على مشكلات مجتمعية – النسوية مثالاً” هدى سليم المحيثاوي تساجل أحمد برقاوي.

وفي باب الرسائل: “أن تقرأ ما أكتب” لياسمين كنعان.

في الملف الفكري مقالتان تحت عنوان: استبداد الصورة: “عصر الصورة الواحدة/ من المثقف إلى المؤثر” لعزالدين بوركة، “سلطة الصورة وسلطان ما يشاهد” عبدالرحيم الحسناوي.

وفي الملف الشعري: “أجراس يوم شتائي” لإبراهيم الجبين، “ذاهبون إلى البحر لنتعلم الغرق” سامر أبوهواش، “أرق البارحة” عبده وازن، “هايكو الرياح والمطر” مريم لحلو.

وفي ملف أصوات نقرأ للكاتب الليبي حسن المغربي (عيد ميلادي الأربعون) رجاء عمار (رهاف الحاسة السابعة) سعد القرش (امرأة جميلة في حضرة رجل دكتاتور.

في الملف القصصي: “رعاف الحاسة السابعة” لرجاء عمار، “امرأة جميلة في حضرة رجل دكتاتور مثل الوطن” سعد القرش، “الكلبة ميجان” صالح سليمان، “لا شك أنه فخ” صالحة عبيد، “يقظ” مازن رياض، “رهاب الخبز” ناجي الخشناوي، “الدهليز ضيق” ياسر سبعاوي.

في مراجعات الكتب: “موسيقى الألوان” في رواية “يوميات موت حي” لعبداإلله بلقزيز لمحمد رزيق، “جماليات الفن من التلقي إلى التأويل” “في التلقي الجمالي” لمحمد الشيكر حمزة بومليك، “في ملاحقة العلامة” لأمجد ناصر موزة العبدولي

رسالة باريس: “صورة بوتين في عيون الفلاسفة” لأبي بكر العيادي.

بهذا العدد تقترب “الجديد” من اختتام سنتها الثامنة مواصلة مغامرتها كمنبر عربي رائد، يحتفي بالكتابة الجديدة وبالفكر الحر، ويدعو إلى الحوار والسجال بين أصحاب الفكرة الواحدة والأفكار المختلفة، وبين عناصر الاختلاف داخل الثقافة العربية، في ظل واقع عربي يكاد يعاند كل ما هو جديد، ويأنس إلى ما هو قديم، لولا تلك الأصوات الجريئة التي لا تني تتمايز عن السائد، وتخرج عليه بجرأة فكرية وإبداع مبتكر، ولا تقبل بأقل من مواصلة التطلع إلى المستقبل في نوع من المواجهة الثقافية المفتوحة مع هذا الواقع.(وال _ لندن) ح م

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