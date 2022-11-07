مشاركة ليبيّة بمهرجان الخرطوم الأول لسينما الموبايل

الخرطوم 07 نوفمبر 2022 (وال) شاركت ليبيا بدعم و رعاية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ، و ديوان الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بالمنطقة الشرقية ،ونقابة الفنانين بنغازي، بمهرجان الخرطوم الأول لسينما الموبايل .

حيث تكون الوفد الليبي المشارك من :- فتحي داوود سليمان، رئيسا للوفد وعضوية الفنان علي أحمد سالم ، الفنان عبد الباسط الحداد والإعلامي أبوبكر المحجوب.

هذا وقال المخرج فتحي داوود سليمان :- شاركنا بناء على دعوة من إدارة مهرجان الخرطوم، باعتباري مؤسسا لمهرجان الخرطوم الشرفي ،وكذلك تكريمي أنا والفنان العالمي علي أحمد سالم .

وقال المخرج فتحي داوود مؤسس مهرجان بنغازى الهاتف الجول: “تم تكريم الفنان علي سالم عن تاريخه الحافل ، وأنا كمؤسس لمهرجان الخرطوم ،ومؤلف مخرج الفيلم السوداني الليبي الأول تاريخيا ،جواز سفر وعلى حصولي على جائزة مونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون 2013 م عن فيلم زهرة الصبار ، جائزة مهرجان الخرطوم عن فيلم جواز سفر 2014م.

وعن مشاركة ليبيا بالمهرجان قال المخرج فتحي داوود :- شاركت ليبيا . بـ ( 21 ) فنان ، وتحصل الفنان محمد علي مفتاح من مدينة سرت على جائزة المهرجان التقديرية، عن فلم أيام الحجر الصحي .

وكذلك تحصلت العراق على الترتيب الأول في الدراما ومصر الترتيب الثاني، ونيجيريا عن الفلم الثقافي وبقية الجوائز ذهبت إلى جمهورية السودان .

وأضاف المخرج فتحى داوود سليمان، التقى الوفد بوزير الثقافة السودانية جراهام عبدالقادر، وتناقش معنا حول امكانية التعاون بين القطرين الشقيقين ليبيا والسودان، في المجال الفني والثقافي وتقدم الوفد الليبي بمشروع مسلسل سوداني ليبي يتكلم عن أسرار الصحراء ومايحدث فيها من تهريب للسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية ، وكذلك تبادل الزيارات خاصة الأنشطة المسرحية والحفلات الموسيقية والشعبية بين القطرين الشقيقين، ومن تم عودنا كفريق مشارك إلى أرض الوطن فرحين بما حققناه من نجاحات. (وال ـ الخرطوم ) ر ع

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