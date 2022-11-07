وزيرة العدل تستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

طرابلس 07 نوفمبر 2022 ( وال )- استقبلت وزيرة العدل “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” أمس الاحد ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد “كريم خان” وأعضاء الوفد المرافق له بحضور بعض مديري الإدارات بالوزارة .

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بالمدعي العام والوفد المرافق له ، مبدية اهتمام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي.

من جانبه عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، عن شكره لحكومة الوحدة الوطنية، على التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة ، داعيا إلى المزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان.

وبحث اللقاء أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع القضاء الوطني ومكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في عدد من القضايا المشتركة .