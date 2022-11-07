تراجع أسعار النفط مع تأكيد الصين الالتزام بمكافحة كورونا.

سنغافورة 7 نوفمبر 2022 (وال) – تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة في بداية التعاملات اليوم الإثنين بعد التزام الصين بتطبيق سياسة صارمة لمواجهة فيروس كورونا، أدى لتبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6 في المائة إلى 96.99 دولار للبرميل ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.77 دولار أو 1.9 في المائة ، ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل.

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