عدد من العائلات في بلدية المنشية بالجميل لا يمتلكون بيوت تأويهم.

الجميل 7 نوفمبر 2022م (وال) – قام عميد بلدية المنشية بالجميل رفقة رئيس فرع الشؤن الاجتماعية بزيارة تفقدية للعائلات التي لا تمتلك مساكن صحية تأويهم، وتقطن في الأماكن المحاذية لشركة الكهرباء ( تريلات الكهرباء ) للاطلاع على مشاكلها والصعوبات التي تحول دون حصولها على سكن لائق .

وتعهد عميد البلدية للعائلات بنقل ملف شكواهم ومعاناتهم الى الجهات ذات العلاقة في الحكومة، وكيفية اجراء معالجات وقتية لبعض الاشكاليات واجراء بعض الصيانة المستعجلة وتنظيف محيط أماكن الايواء.

يشار إلى ان جل هذه العائلات هي من مدينة الجميل، ولا تمتلك مساكن صحية تأويها منذ فترة طويلة.

(وال)