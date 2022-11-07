خمسة قتلى جراء تحطم طائرة عسكرية فنزويلية.

كراكاس 7 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية مقتل خمسة عناصر من الجيش الفنزويلي إثر تحطم طائرتهم أثناء مهمة تدريبية.

وقال وزير الدفاع الجنرال “فلاديمير بادرينو لوبيث” في بيان ” إن الطائرة من طراز (سي-208 بي) سقطت على بعد ثلاثة كيلومترات من قاعدة خوسيه أنتونيو باييث الجوية، في ولاية أمازوناس الجنوبية الفنزويلية” .. مشيرا إلى أنه انتشلت أربع جثث وعمليات البحث متواصلة للعثور على الخامسة .

وأمر الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” بفتح تحقيق لتحديد الأسباب المحتملة للحادث وتقديم كل الدعم اللازم لأقارب الفقداء.

وقال حاكم ولاية أمازوناس إن الطائرة تابعة للمجموعة التاسعة من سلاح الجو البوليفاري التي تقدم المساعدة للسكان الأصليين في منطقة الغابات الكثيفة بالولاية.

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