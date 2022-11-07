المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُقدم إحاطة لمجلس الأمن عن الوضع في ليبيا الأربعاء المقبل

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مدعيها العام كريم خان سيقدم لمجلس الأمن، إحاطة عن الوضع في ليبيا يوم الأربعاء المقبل خلال الزيارة التي يجريها للبلاد.

ووصل كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم السبت الماضي إلى العاصمة طرابلس، في أول زيارة لمدعي عام المحكمة الدولية منذ 10 سنوات.

وأجرى خان سلسلة لقاءات بدأها مع رئيس المجلس الرئلسي محمد المنفي، ومن ثم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ومع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة البوسيفي.

وقالت المحكمة الدولية إن الزيارة تهدف إلى تسريع التعاون وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البلاد، وبناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة، من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي، الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998.

وفي تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن في أبريل الماضي، قال كريم خان، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وذلك لكون البلاد مرت بحروب عدة وقعت خلالها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وفق قوله. (وال)

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