قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل شرق البريج وتعتقل فلسطينيا على حاجز بيت حانون.

غزة 7 نوفمبر 2022 (وال) – توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية صهيونية اليوم الإثنين ، شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ونفذت أعمال تجريف وتخريب في المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن نحو عشر آليات وجرافات عسكرية صهيونية توغلت شرق مخيم البريج ، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين خاصة الزراعية منها على طول السياج الفاصل شرق المخيم.

وفي سياق متصل ، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزة عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال اعتقل محمد عبد الكريم جمعة ابو ناموس (32عاما) من سكان رفح، أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون.

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