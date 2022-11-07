وزارة الصحة تبحث مع ممثلين عن بلدية الزاوية عدد من الملفات الصحية بالبلدية .

طرابلس 7 نوفمبر 2022 م ( وال ) – بحث نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” مع ممثلين عن بلدية الزاوية عددا من الملفات الصحية المتعثرة بالبلدية .

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الفيسبوك أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمقر الوزارة بطرابلس ،بحث المشاريع المتوقفة كغسيل الكلى، وعيادة مجمع أبوعيسى وعدد من المرافق الصحية التي تحتاج لاستئناف العمل بها.

كما ناقش ممثلو الزاوية مع وزير الصحة المكلف إمكانية ترفيع عيادة مجمع الحراسة إلى مستشفى قروي، بالإضافة إلى تقديم طلب للموافقة على إنشاء مركز للسكر والغدد الصماء بالمدينة.

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