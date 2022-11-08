ليبيا نيوز

المنقوش ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفيا تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس  7 نوفمبر 2022 م ( وال ) –  بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ”  مع وزير الخارجية الإيطالي الجديد  ”  أنطونيو_تاجاني” تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ، ومنها عودة الشركات الإيطالية للعمل  في ليبيا لاستكمال المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي ،

     جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي  اجراءها وزيرالخارجية الإيطالي الجديد مع ” المنقوش”  تناولت سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة ، 

         كما ناقش الجانبان ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية  ،  مؤكدة “المنقوش “على عمق العلاقات التاريخية والقديمة  التي تربط البلدين .

  من جانبه نقل وزير الخارجية الإيطالي دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

….( وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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