المنقوش ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان هاتفيا تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين .

طرابلس 7 نوفمبر 2022 م ( وال ) – بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” مع وزير الخارجية الإيطالي الجديد ” أنطونيو_تاجاني” تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين ، ومنها عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا لاستكمال المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي ،

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي اجراءها وزيرالخارجية الإيطالي الجديد مع ” المنقوش” تناولت سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة ،

كما ناقش الجانبان ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية ، مؤكدة “المنقوش “على عمق العلاقات التاريخية والقديمة التي تربط البلدين .

من جانبه نقل وزير الخارجية الإيطالي دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

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