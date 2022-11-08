انعقاد الملتقى الاول لمعالجة أزمة الوقود والغاز بالزاوية.

الزاوية 7 نوفمبر 2022 م (وال)- أقيم بمدينة الزاوية يوم أمس الأول السبت الملتقى الاول لمعالجة أزمة الوقود والغاز بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي” ووزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” ووزير النفط والغاز ” محمد عون “.

ويهدف الملتقى الذي أشرف عليه المجلس الرئاسي و رئاسة الأركان العامة و وزارة النفط والغاز والمجلس البلدي الزاوية إلى تنظيم عمليات توزيع الوقود و معالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه شركات التوزيع في نقل و توزيع المحروقات .

وأكد المشاركون في الملتقي على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن وزارتي النفط والغاز والاقتصاد والتجارة المتعلقة بمتابعة توزيع المحروقات.

من جانبهم أكد عمداء البلديات على متابعة التوصيات وإحالتها إلى الجهات المختصة لوضع آلية لمعالجتها.

وحضرفعاليات هذا الملتقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي ” عمر كتي”والعميد ميلود عطية عضو لجنة أزمة الوقود وعدد من عمداء البلديات والأعيان والحكماء بالمنطقة الغربية.