وفاة طفل متأثرا بإصابته بانفجار لغم في عين زارة جنوب طرابلس

طرابلس 7 نوفمبر 2022(وال)- توفي طفل، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته في انفجار لغم أرضي منتصف أكتوبر الماضي في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، في تصريحات صحفية، إن الطفل “نوري باني” (13) عاما، توفي متأثرا بإصابته في انفجار لغم أرضي في منطقة عين زارة بطرابلس، مع طفل آخر يدعى “عمر كمال محمد” (14 عاماً) ما يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

وشهدت ضواحي العاصمة طرابلس وفاة عدد من المدنيين من بينهم أطفال جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة من أبريل 2019 حتى منتصف 2020.

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