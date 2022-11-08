ليبيا نيوز

رفع الكفاءة القتالية للوحدات العسكرية محور اجتماع ( الدبيبة ) برئيس الأركان العامة للجيش الليبي .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 07 نوفمبر 2022م ( وال ) – استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة ” مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن ” محمد الحداد ” الخطط التدريبية لبعض الوحدات العسكرية للرفع من كفاءتها القتالية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع – الذي عقده ” الدبيبة ” ظهر اليوم الاثنين بمكتب رئيس الأركان العامة بحضور مدير مكتب وزير الدفاع – رؤى رئاسة الأركان العامة في إعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان العامة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” .

كما اطلع ” الدبيبة ” على الاحتياجات الضرورية للوحدات العسكرية، إضافة إلى مناقشة مديونيات الشركات القائمة بتأمين تموين الوحدات العسكرية.

 …( وال ) …

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وكالة الأنباء الليبية

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