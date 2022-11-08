ليبيا نيوز

انعقاد ورشة عمل حول تسجيل المتاجر الاكترونيه .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7 نوفمبر 2022 (وال)- أقيمت بطرابلس اليوم ورشة عمل حول تسجيل المتاجر الاكترونيه لدي شبكة ليبيا للتجاره،..الفوائد والمتطلبات   بحضور  ” محمد الحويج ”  وزير الاقتصاد والتجاره…وعدد من المهتمين والمختصين .  

وقدمت خلال اعمال الورشة العديد من الورقات تضضمنت التعريف بأنواع المتاجر الاكترونيه،وفق التصنيف المعتمد بشبكة ليبيا للتجارة ،و ضوابط ومعايير وتوتيق،المتاجر الاكترونيه وفوائد تسجيل المتاجر الاكترونيه لدي،شبكة ليبيا للتجاره .

كما تم في ورشة العمل استعراض المتطلبات والترتيبات الاجرائيه الخاصه بعمل المتاجروطرق تسجيل المتاجر الاكترونيه واصدار،السجل الاكتروني للمتجر والدعم الفني المقدم لتطوير عمل المتاجر الاكترونيه. 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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