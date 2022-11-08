ليبيا نيوز

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع ليبيا في جميع المجالات.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

روما 08 نوفمبر 2022 ( وال )- دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ” أنطونيو تاياني ”  إلى تعزيز التعاون الثنائي مع ليبيا في جميع المجالات ، مؤكدا على الالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد .

    ووفقاً لما أوردته وزارة الخارجية الإيطالية في صفحتها على تويتر أمس ، فقد دعا الوزير ” تاياني ” في اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” ، إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد .

       وأشاد وزير الخارجية الايطالي بعلاقات الصداقة بين البلدين ، مضيفا أن ليبيا دولة صديقة بالنسبة لإيطاليا ، ونحن نعمل معا لمكافحة نشاط الاتجار بالبشر في منطقة المتوسط .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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