المؤسسة الوطنية للنفط تبحث مع مسؤولي شركة تاتنفت الروسية النشاط الاستكشافي 

طرابلس 08 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين، اجتماعاً فنياً تقابلياً مع مسؤولي شركة ” تاتنفت ” الروسية، تم خلاله مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة خلال عام 2022 و الأعمال الفنية المقترحة للعام 2023.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة للشركة، التي استأنفت نشاطها الاستكشافي في القطع الواقعة في منطقة حوض غدامس، بعد نقل الحفارة 51 التابعة لشركة الوطنية للحفر لإجراء عملية الاختبار للبئر D1-8214.

الجدير بالذكر أن المؤسسة تعقد كل عام سلسلة من الاجتماعات الفنية مع شركاتها المملوكة و الشركات الأجنبية المشاركة، لمتابعة سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط، و مناقشة أخر التطورات و المستجدات في سير عمليات الإنتاج. (وال _ طرابلس)

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