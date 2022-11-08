المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتفقد مواقع المقابر الجماعية في ترهونة.

ترهونة 08 نوفمبر 2022 ( وال )- تفقد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ” كريم خان ” الإثنين، مواقع المقابر الجماعية بمدينة ترهونة رفقة رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ” كمال السيوي ” ، و” محمد الأسود ” و ” نورالدين الغالي ” من مكتب النائب العام.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اطلع خلال زيارته إلى مدينة ترهونة على كافة المواقع التي تخص المقابر الجماعية .

وقدم مدير إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة ” لطفي المصراتي ” ، شرحًا مفصلًا عن آلية العمل الميداني لهذه المقابر ، مشيرة إلى أن ” خان ” أثنى من جانبه على كافة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وفرقها الميدانية للوصول لكافة البلاغات والتقدم الكبير للتعرف عن هوية الجثث المجهولة التي تم استخراجها.

وسيقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غد الأربعاء ، إحاطة حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت المحكمة في وقت سابق اليوم.

وبدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، منذ السبت، زيارة عمل إلى ليبيا استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، ثم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي .