رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يحضر فعاليات لقاء المرأة العسكرية .

طرابلس 8 نوفمبر 2022 (وال) – حضر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” الاثنين، فعاليات لقاء المرأة العسكرية، والذي أقيم بمسرح هيئة التنظيم والإدارة .

كما حضر اللقاء رئيس هيئة التنظيم، والإدارة ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وعدد من مدراء الإدارات.

وبعد الكلمات الترحيبية من قبل رئيس هيئة التنظيم والإدارة، ورئيس لجنة الإعداد للقاء المرأة العسكرية، تحدث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، عن أهمية الدور الهام للمرأة بالمؤسسة العسكرية، وضرورة الدفع بها وتشجيعها للمساهمة بقوة مع زملائها العسكريين، بما لديهن من قدرات وخبرات للنهوض بالجيش والبلاد بالعمل الجاد رغم الظروف الصعبة،

وفي ختام اللقاء قام الحداد بالإطلاع على معرض الصور الذي أقيم على هامش اللقاء للتعريف بمشاركة المرأة العسكرية في ليبيا.

وال..