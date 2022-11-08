المؤسسة الوطنية للنفط تعقد ورشة عمل حول أمن قواعد البيانات.

طرابلس 08 نوفمبر 2022 ( وال )- عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط و الغاز ، أمس الإثنين ورشة عمل حول أمن قواعد البيانات وذلك بمقر الشركة بمجمع ذات العماد بطرابلس .

وتهدف الورشة إلى اطلاع المبرمجين على قواعد البيانات بالشركات النفطية إلى آخر المستجدات في هذا المجال الهام الذي يهتم بسّرية وأمن وقواعد البيانات.

وشارك في هذه الورشة عدد من الخبراء و المهندسين من شركات مايكروسوفت و اوراكل العالمية المتخصصة و الذين قاموا بعرض خبراتهم في مجال تحقيق الحماية لقواعد البيانات وطرق تقييم أوجه الضعف ومخاطر تداول المعلومات التي قد تنتج عنها اختراقات في قواعد البيانات .