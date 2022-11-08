ليبيا نيوز

المؤسسة الوطنية للنفط تعقد ورشة عمل حول أمن قواعد البيانات.

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 08 نوفمبر 2022 ( وال )- عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط و الغاز ، أمس الإثنين ورشة عمل حول أمن قواعد البيانات وذلك بمقر الشركة بمجمع ذات العماد بطرابلس .

     وتهدف الورشة إلى اطلاع المبرمجين على قواعد البيانات بالشركات النفطية إلى آخر المستجدات في هذا المجال الهام الذي يهتم بسّرية وأمن وقواعد البيانات.

   وشارك في هذه الورشة عدد من الخبراء و المهندسين من شركات مايكروسوفت و اوراكل العالمية المتخصصة و الذين قاموا بعرض خبراتهم في مجال تحقيق الحماية لقواعد البيانات وطرق تقييم أوجه الضعف ومخاطر تداول المعلومات التي قد تنتج عنها اختراقات في قواعد البيانات .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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