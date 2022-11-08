إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط تناقش مع مسؤولي شركة ( تاتنفت ) الروسية النشاط الاستكشافي .

طرابلس 8 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط الاثنين اجتماعاً فنياً تقابلياً مع مسؤولي شركة ” تاتنفت ” الروسية تم خلاله مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة خلال عام 2022 و الأعمال الفنية المقترحة للعام 2023.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة للشركة ، التي استأنفت نشاطها الاستكشافي في القطع الواقعة في منطقة حوض غدامس ، بعد نقل الحفارة 51 التابعة لشركة الوطنية للحفر لإجراء عملية الاختبار للبئر D1-8214.

معلوم أن المؤسسة تعقد كل عام سلسلة من الاجتماعات الفنية مع شركاتها المملوكة و الشركات الأجنبية المشاركة ، لمتابعة سير أنشطتها المختلفة في مجال النفط ، و مناقشة أخر التطورات و المستجدات في سير عمليات الإنتاج .

وال..