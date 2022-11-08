اللجنة الرئيسية لتنظيم ملتقى مخاتير المحلات تناقش التحضيرات لانعقاد الملتقى .

طرابلس 8 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت اللجنة الرئيسية للتحضير لملتقى مخاتير المحلات في البلديات،الإثنين اجتماعاََ ضم مستشار وزير الحكم المحلي “أبو بكر الطرابلسي” ونائب الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أيمن بلقاسم”،وعدد من المسؤولين بالوزارة

تم خلاله مناقشة الاستعدادات والتحضير للملتقى والوقوف على المقترحات والمبادرات المقدمة من مخاتير المحلات .

وأكد رئيس اتحاد مخاتير المحلات على أن الهدف الأساسي للملتقى إبراز دور المخاتير والمطالبة بحقوقهم وتوفير الامكانيات لهم للقيام بعملهم في محلاتهم.

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