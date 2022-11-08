ليبيا نيوز

المنفي يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس  8 نوفمبر 2022 م ( وال ) – التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي ” اليوم الثلاثاء ، رئيسة الحكومة التونسية “نجلاء بودن”  وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ «كوب 27» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

  وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها ، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين في كافة المجالات

 من جهتها أثنت رئيسة الحكومة التونسية على مواقف رئيس المجلس الرئاسي إتجاه دولة تونس ، مثمنةً الجهود الواضحة التي يبذلها للدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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