صندوق التضامن الاجتماعي يقدم حقيبة مدرسية متكاملة لتلاميذ عدد من المدارس بالجنوب.

طرابلس 08 نوفمبر 2022 (وال) – قام فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالجنوب بتوزيع حقيبة مدرسية متكاملة لتلاميذ عدد من المدارس بالجنوب.

ويأتي هذا البرنامج مساهمة من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي في توفير الاحتياجات المدرسية لأبناء الاسر المحتاجة والمعوزة المسجلين بالصندوق .

وجرى تسليم الحقيبة المدرسية لمراقبي تعليم كـلآ من ” البـركت- غات – تـهالا – العوينات ” بحضور مدراء المدارس ومكاتب الخدمات الاجتماعية .

وأفاد ت مصادر الهيئة أن الحقيبة المدرسية متكاملة المحتويات ومخصصة لأبناء الأسر المحتاجة ممن يدرسون في جميع مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف التاسع.

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