امتلاك الون ماسك لشبكة "تويتر" يفرح داعش وآخرين على أمل نشر محتواهم .

واشنطن 8 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ قالت صحيفة “بوليتكو” اليوم الثلاثاء انه (منذ أن اشترى الملياردير “إلون ماسك” شبكة “تويتر” ، بدأ المسئولون والصحفيون الصينيون ، المدعومون من الدولة يحثونه على الاخلاص لمعتقداته المتعلقة بحرية التعبير، وتعهده بأن تصبح تويتر حصنًا لحرية التعبير) مشيرة الى منشور تشين ويهوا ، رئيس المكتب الأوروبي لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية ، على تويتر والذي دعا فيه ماسك الى (إزالة كل تلك السياسات التمييزية المكارثية المتعلقة بالحسابات الصينية) علما أن بكين تحجب تويتر عن الجمهور المحلي ، فيما يستخدم المسئولون ووسائل الإعلام الحكومية المنصة مرارًا وتكرارًا لنشر الدعاية ومهاجمة المستخدمين الآخرين الذين ينتقدون الحزب الشيوعي الصيني .

ورغم ان هذه المناشدات وغيرها لم تلق استجابة فان الطلبات الروسية المتكررة في هذا الصدد بما في ذلك من شخصيات بارزة مثل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” ، هي جزء من جهود هؤلاء الأفراد لاستخدام استيلاء ماسك كفرصة للعودة على تويتر .

وقالت “بوليتكو” : لقد ابتهجت الجماعات اليمينية المتطرفة في الغرب بالفعل بملكية ماسك لـ “تويتر” كإشارة إلى أنها تستطيع نشر محتوى مليء بالكراهية ، وربما غير قانوني على الإنترنت مع القليل من المقاومة أو عدم المقاومة) .

وأضافت “بوليتكو” ان (المجتمعات الجهادية على الإنترنت ، أبدت الترحيب باستيلاء ماسك على تويتر كفرصة للعودة منشوراتهم الى المنصة ، وأجرى مستخدمو تويتر المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية أيضًا ما يسمى بـ “تويتر سبيسز ، اي مساحات تويتر” أو المحادثات الصوتية عبر الإنترنت ، مع جلسة واحدة على الأقل تسمى”الخلافة الاسلامية باقية وتتوسع”) .

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