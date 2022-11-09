النيابة العامة تقرر حبس مسؤولين بالخطوط الليبية بتهمة الفساد.

طرابلس 8 نوفمبر 2022 م (وال)- قررت النيابة العامة أمس الإثنين حبس المدير التنفيذي السابق لشركة الخطوط الجوية الليبية وأبنه ومدير الإدارة الفنية بالشركة بتهمة الفساد المالي والإداري.

وذكر مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن المدير التنفيذي السابق للشركة أسند أحد العقود إلى ابنه ليتحصل الأخير على منافع مادية لا تجيزها التشريعات ، فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعمرة دون متابعة الغرض من التعاقد ؛ مما رتب تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي ؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة .

كما شمل التحقيق المسؤول الأعلى عن الصيانة لتنفيذه صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ فأفضت تلك الصيانة إلى تعريض السلامة العامة للخطر.

وقال المكتب إن التحقيق تطرق أيضاً إلى السلوك السلبي لمدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة اللازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية؛ وبذلك انتهى المحققون إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاث احتياطياً .