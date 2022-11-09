مكتب النائب العام : حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا.

طرابلس 09 نوفمبر 2022 ( وال ) – أمرت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بحبس المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبَت إلى عدد من المستشفيات.

وأوضح مكتب النائب العام ، في منشور عبر صفحته على ” فيسبوك ” أن رئيس النيابة فتح تحقيقا إزاء تقارير فحص الأعمال المسندة إلى المسؤول الصحي، من خلال تحديد مدى تآلف نتائج التقرير مع سائر الأدلة والدلائل التي كشفت عنها الأوراق، وسماع من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الوقائع المطروحة أمامه .

وأضاف المكتب أن المتهم تصرف في ملايين من اليورو على أوجه لا تقتضيها المصلحة العامة، وتعمُّد صرف 8 آلاف يورو إبان جائحة فيروس كورونا، من دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك وتحقيق منافع مادية لنفسه ولغيره بتصرفه في تلك المخصصات بالمخالفة للتشريعات.