ليبيا نيوز

تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سنغافورة 9 نوفمبر 2022 (وال) – تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتجدد المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.

   وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 94.92 دولار للبرميل.

   وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 88.38 دولار للبرميل.

   وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر ، وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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