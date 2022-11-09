استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس.

نابلس 9 نوفمبر 2022 (وال) – استشهد فتى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مقام يوسف، شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها ” إن الفتى مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عاما)، من مخيم بلاطة، استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحامات المستوطنين إلى مقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، ان طواقم الاسعاف تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي وجرى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى ثلاث اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و57 حالة اختناق.

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