وصول شحنة من الوقود مقدمة من ليبيا تقدر بـ (30) مليون طن إلى الموانئ التونسية

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، وصول شحنة نفطية مقدمة من ليبيا تقدر بـ (30 ) مليون طن من الوقود أمس الثلاثاء إلى الموانئ التونسية.

وبحسب حمودة – في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء – فإن هذه الشحنة التي وصلت لتونس، جاءت عقب إعطاء رئيس الحكومة الوحدة تعليماته للمؤسسة الوطنية للنفط بإتمام الشحنة والتنسيق مع الجانب التونسي للاستلام.

وأوضح أن هذه الشحنة من الوقود المقدمة للتونس، تأتي في إطار دعم ومساندة الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبه للدولة الجارة. (وال)

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