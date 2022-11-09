وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عميد ومجلس حكماء أعيان بلدية درج.

طرابلس 9 نوفمبر 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الثلاثاء مع عميد بلدية درج ” فاضل حصن ” ورئيس مجلس أعيان وحكماء البلدية ” محمد العتيري ” الأوضاع الاقتصادية بالبلدية وسُبل تنظيم ودعم الأنشطة التجارية والخدمية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس الحرص علىية تحسين مستوى الخدمات بالمناطق من خلال الوزارات والهيئات، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على دعم الأنشطة التجارية والمشروعات الصغرى والمتوسطة وتفعيل المناطق الحرة التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية والتنمية المكانية.

واعرب عميد بلدية درج عن شكره لوزارة الاقتصاد لدعمها لمعرض التمور والإنتاج الزراعي والصناعات المصاحبة في نسخته الثالثة الذي نظمت فعالياته ببلدية درج، داعياً الى اعتماد المعرض بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض التابعة الى وزارة الاقتصاد والتجارة.

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