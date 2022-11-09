المجلس الرئاسي يستقبل سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- استقبل المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، سفير أمريكا ومبعوثها الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان والوفد المرافق لهما، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع بحث، جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعيق إجرائها، وأهمها القاعدة الدستورية، كما تناول اللقاء المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد. (وال)

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