ليبيا نيوز

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يناقش مع مدير عام مركز المعلومات الأنظمة والتطبيقات التي يقوم بتنفيذها المركز .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 نوفمبر 2022 (وال)- ناقش  وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”   الثلاثاء مع مدير عام مركز المعلومات  وبحضور رئيس قسم الشؤون الفنية    وعدد من المسؤولين  بالمركز  جملة من المواضيع الخاصة بدور مركز المعلومات والتوثيق في تحقيق أهداف وزارة الداخلية للوصول إلى نجاح العمل الأمني داخل مكونات وزارة الداخلية.

 وأطلع   الوكيل خلال الاجتماع على آخر المستجدات الخاصة بالأنظمة والتطبيقات التي يقوم بتنفيذها المركز كنظام الأرشيف الإلكتروني الذي يعمل به داخل ديوان الوزارة.

كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الإجراءات الإدارية التي يعمل بها المركز لتوثيق البيانات الخاصة بالقوة العمومية الفعلية لمنتسبي وزارة الداخلية من خلال حصرها داخل نظام الأرشيف الإلكتروني.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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