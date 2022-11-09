المبعوث الأمريكي يُعرب عن دعم بلاده للجهود المبذولة لرحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- أعرب المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال نورلاند – في تغريدة له على تويتر – عقب اجتماعه اليوم الأربعاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد حذرت من ترسيخ قدمهم في ليبيا.

وأضاف قائلا “ناقشنا الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية “. (وال)

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