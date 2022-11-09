وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بنات ببلدية حي الأندلس.

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال) – افتتح وَزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” مدرسة مصعب بن عمير للتّعليم الأساسي بنات التّابعة لمُراقبة التّربية والتّعليم ببلدية حي الأندلس، بعد تسلمها من جهاز تنمية وتطوير المَراكز الإدارية الذي تولى أعمال إنشائِها.

وَحضَر الاِفتتاح عَميد بلدية حي الأندلس “محمد الفطيسي” ومُراقب التربية والتعليم بالبلدية “محمود الككلي”، ، ومُدير مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة “سمية راشد” وعَدد من رؤساء الأقسام ومُديرو المَكاتب بالمُراقبة وأعضاء هَيئة التدريس بالمَدرسة.

وتَضم المدرسة عشرة فصول دِراسية، بقدرة اِستيعابية (600 ) طالبة خِلال الفترتين الصباحية والمَسائية. فيما تَضم ايضا ستة مكاتب إدارية ومَرافق أخرى منها معمل حاسوب – معمل كيمياء – ملعب كرة قدم – ملعب كرة سلة – مقصف – مظلات – مسطحات خضراء.

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