النويري يبحث مع سفير المانيا لدى ليبيا القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏فوزي النويري اليوم الأربعاء، مع سفير المانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعددٍ من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار في البلاد.

وبحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للمجلس عبد الله بليحق، فقد تناول الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، الجهود المبذولة لإستثمار كافة الظروف من أجل الوصول لتسوية تُفضي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي.(وال)

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