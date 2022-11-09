في اجتماعه بقيادات أمنية : وزير الداخلية المكلف يشدد على ضرورة تكاثف الجهود لحفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

طرابلس 8 نوفمبر 2022م (وال) – شدد وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” على ضرورة بذل اقصى الجهود للنهوض بالعمل الأمني والشرطي وأن يكون العمل وفق صحيح القانون خاصةً المكونات الأمنية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح “الطرابلسي” خلال لقائه عدد من القيادات الأمنية بالوزارة على إن الأمانة الملقاة على عاتق رجال الشرطة والأمن تأتي في المقام الأول لخدمة المواطنين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

وجرى التباحث حول عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم وزارة الداخلية ورسم الخطط الاستراتيجية وتبادل الآراء حول سير العمل بالوزارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الاداء بكافة القطاعات التابعة لها.

كما استعرض اللقاء المشاكل التي تواجه سير العمل الأمني وحلحلة الصعوبات التي تعترض منتسبي وزارة الداخلية واقتراح الحلول لها في سبيل الاصلاح والارتقاء بمستوى عمل المؤسسة الأمنية وتذليل العقبات أمام كافة منتسبي الوزارة.

واثنى وزير الداخلية المكلف على المجهودات التي تبذل من قبل كافة مكونات الوزارة على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب تكاثف الجهود والعمل سوياً من أجل حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.

واستمع الوزير خلال هذا اللقاء لملاحظات وافية من قبل الحاضرين من خلال طرح الرؤي والاقتراحات التي تساهم في حلحلة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاعات الأمنية التابعة للوزارة.

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