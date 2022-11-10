الخارجية الامريكية: نرفض أي استخدام للعنف في ليبيا ونجدد دعمنا لمطالب الشعب الليبي.

طرابلس 09 نوفمبر 2022م (وال) – رحبت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية ” هالة غريط ” بتعهد المبعوث الأممي ” عبدالله باثيلي ” بالمضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات، وإحياء المسار الأمني.

وأكدت ” غريط ” في تصريحات صحفية اليوم رفض بلادها أي استخدام للعنف في ليبيا، مجددة دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إن بلادها تدعم وساطة الأمم المتحدة، التي تهدف إلى وضع أساس دستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن مطالب الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتطلب عملاً دؤوبًا وفق الأسس الدستورية للانتخابات، مطالبة الشعب الليبي باختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.

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