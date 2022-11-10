عمال النقل العام في باريس ولندن ينظمون إضرابًا عن العمل.

باريس 10 نوفمبر 2022 م ( وال ) – ينظم عمال النقل العام في باريس ولندن، اليوم الخميس ، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء انه وبحسب آخر تحديث على موقع شركة النقل الفرنسية (أر إيه تي بي)، سيتوقف السفر تمامًا على متن خمسة من خطوط المترو الستة عشر، وقد نصحت الشركة الموظفين بالعمل من المنزل إن أمكن.

كما يضرب عمال مترو أنفاق لندن، اليوم، بعد فشل المحادثات مع هيئة النقل بالمدينة بسبب خلاف على الوظائف والمعاشات التقاعدية.

وتوقعت هيئة النقل أن يستمر الإضراب حتى صباح غد وأوصت بتجنب السفر عبر مترو الأنفاق.

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